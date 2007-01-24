В Польше умер известный писатель и журналист (фото)

В Варшаве вечером 23 января на 74-м году жизни умер известный польский писатель и журналист Ришард КАПУШИНСКИЙ.

Дебютировал Р.КАПУШИНСКИЙ в возрасте 17 лет в одной из польских газет, впоследствии работал корреспондентом в Польском агентстве прессы. Был свидетелем войн и революций. Опубликовал 19 репортерских книг, которые принесли ему международную славу и признание, а именно: „Буш по-польски”, „Шахиншах”, „Футбольная война”, „Черное дерево”, „Цезарь”, „Лапидарий”.

В 1989-1991 годах Р.КАПУШИНСКИЙ путешествовал по Советскому Союзу. Впоследствии на основе собранных материалов написал книгу „Империя”, которая в мире издана 28 раз.

Р.КАПУШИНСКИЙ был также лауреатом нескольких литературных польских и зарубежных премий. Его фамилия неоднократно появлялась среди претендентов на Нобелевскую литературную премию.