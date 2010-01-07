Милиция раскрыли почти половину преступлений

В течение прошедших суток в органы внутренних дел Украины поступило 3 тыс. 795 заявлений о преступлениях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Предпринятыми мерами 1 тыс. 768 (46,6%) из них раскрыто «по горячим следам».

Среди раскрытых преступлений - четыре убийства, восемь фактов нанесения тяжких телесных повреждений, пять разбойных нападений, 27 ограблений, три факта незаконного завладения транспортными средствами.

За незаконное хранение оружия были задержаны 17 чел. У правонарушителей изъяты три винтовки, обрез охотничьего ружья, пять единиц самодельного огнестрельного оружия, гранату и 232 патрона.

За преступления в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ задержан 31 чел. У них изъяты 3,8 килограмма наркотических средств.

За административные правонарушения, совершенные в общественных местах, к ответственности привлечены 4 тыс. 977 чел.

По возбужденным уголовным делам арестованы 16 чел.

Кроме того, в течение прошедших суток возбуждены 75 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, из них 31 – в сфере служебной деятельности, в том числе шесть – по взяточничеству.

Сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 43 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 58 - травмированы.