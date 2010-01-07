Из-за снегопадов закрыты 56 автобусных рейсов
12:03, 07 января 2010Общество
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С ограничениями работают морские порты
В Украине в связи со сложными метеорологическими условиями произошли задержки в движении 15 пассажирских поездов (Юго-Западная железная дорога).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.
К ликвидации последствий непогоды на железной дороге привлечены 2 единицы снегоуборочной техники, а также 7020 работников.
Также, по данным Минтранса, работают с ограничениями морские торговые порты Украины северо-западной части Черного моря (порт Белгород-Днестровский, порт Одесса).
Кроме того, в связи со сложными погодными условиями закрыты 56 автобусных рейсов.
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