Из-за снегопадов закрыты 56 автобусных рейсов

В Украине в связи со сложными метеорологическими условиями произошли задержки в движении 15 пассажирских поездов (Юго-Западная железная дорога).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

К ликвидации последствий непогоды на железной дороге привлечены 2 единицы снегоуборочной техники, а также 7020 работников.

Также, по данным Минтранса, работают с ограничениями морские торговые порты Украины северо-западной части Черного моря (порт Белгород-Днестровский, порт Одесса).

Кроме того, в связи со сложными погодными условиями закрыты 56 автобусных рейсов.