Министр раздала 24 квартиры в Западном Крыму

В с. Уютное Сакского района (АР Крым) 24 семьи получили от правительства ордера на квартиры в доме по ул. Кирова, 11-а.

От имени правительства их вручила вчера министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

„Программа покупки жилья Государственным ипотечным учреждением, которую разработало правительство, решает две важные задачи – помогает людям наконец улучшить свои жилищные условия и поддерживает строительную отрасль в период жесткого финансового кризиса”, - сказала министр во время вручения ордеров.

По ее словам, поименные списки граждан были утверждены на заседании Кабинета министров Украины. Большинство семей, получивших квартиры, ждали их до 27 лет.

Л.ДЕНИСОВА информировала, что вскоре еще 19 семей получат новое жилье в г. Керчь.