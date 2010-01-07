Литвин: необходимо запретить выезд руководителям кредитных союзов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что необходимо провести расследование деятельности всех кредитных союзов Украины, поскольку жертвами некоторых из них стали многие граждане.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение председатель ВР выразил в интервью журналистам, находясь вчера в селе Большие Луга Житомирской области.

По словам В.ЛИТВИНА, кредитные союзы обманули людей на сумму, по некоторым оценкам, 4 млрд. грн. «Поэтому я считаю, что первое, что необходимо сделать, это наложить арест на имущество, принадлежащее руководителям кредитных союзов и на имущество, принадлежащее кредитным союзам, и детально разобраться, что можно немедленно вернуть людям», - сказал он.

В.ЛИТВИН считает, что необходимо принять решение о запрещении выезда за пределы Украины лицам, относящимся к руководству кредитных союзов. Кроме того, по мнению В.ЛИТВИНА, в Государственном бюджете Украины необходимо предусмотреть средства для возвращения людям средств, вложенных в кредитные союзы, и эти суммы должны быть отнесены к государственному долгу. «Я считаю, что Верховная Рада Украины должна заслушать отчет по этому поводу правительства и Национального банка, поскольку убежден, что это и их непосредственная ответственность, ведь они должны были обеспечить надлежащий контроль», - добавил он.