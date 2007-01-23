Киевский мэр обещал разместить Казахстан ближе к США

Амангельды Жумабаев

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВ обратился к киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой посодействовать в скорейшем решении вопроса с выделением Киевсоветом земельного участка под строительство нового посольства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи А.ЖУМАБАЕВА с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, которая состоялась сегодня в киевской мэрии.

А.ЖУМАБАЕВ сообщил, что посольство занимает территорию 0,13 га на улице Мельникова, 26, и эта территория находится в собственности Казахстана. На сегодняшний день там работает 25 человек. По словам посла, планируется, что количество сотрудников посольства будет увеличиваться, и в связи с этим возникла необходимость в расширении здания посольства. А.ЖУМАБАЕВ обратился к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой выделить земельный участок под новое посольство на улице Танковой, 4. (Сейчас 4 га там занимает посольство США, и в дальнейшем планируется построить дипломатический жилой городок – УНИАН).

Таким образом, Киевсовет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о выделении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 0,8 га на ул.Танковой.

Вместе с тем, А.ЖУМАБАЕВ высказал пожелание, чтобы его резиденция вместе с Торговым домом Казахстана разместились неподалеку от действующего посольства на Мельникова, 51.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал всяческое содействие в выделении земельного участка под новое посольство, и прямо на встрече подписал распоряжение, которым разрешил разместить резиденцию посла и Торговый дом Казахстана на ул. Мельникова, где с этой целью выделяется приблизительно 0,2 га земли.

А.ЖУМАБАЕВ сообщил, что в рамках года Казахстана в Украине в Киев приедет делегация из мэрии Астаны для того, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество между столицами двух стран. По словам посла, планируется в мае организовать Дни Астаны в Киеве.