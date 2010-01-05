Между Туркменией и Ираном построен новый газопровод

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в рамках своего официального визита в Туркмению, который начнется во вторник, вместе с Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым примет в среду участие в запуске нового газопровода Туркменистан-Иран (Довлетабад - Серахс - Хангеран), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Туркмении.

В среду главы Туркменистана и Ирана вылетят на юго-восток страны, где примут участие в церемонии запуска газопровода из Туркменистана в Иран с газового месторождения Довлетабад, одного из крупнейших в стране.

Это второй газопровод, который связывает два соседних государства. Иран уже несколько лет получает около 8 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу Корпедже-Курт-куи. Новый газопровод протяженностью 30,5 километров позволит увеличить поставки сначала до 14 млрд., а затем и до 20 миллиардов кубометров газа в год.

Пресс-служба МИД Туркмении отмечает, что осуществление проекта газопровода Довлетабад - Серахс - Хангеран стало логическим продолжением политики диверсификации, проводимой в Туркмении. Год назад был введен в строй газопровод из Туркменистана в Китай.

Туркменистан добывает в год около 80 миллиардов кубометров газа. В этом году газовые поставки в РФ намечены в объеме около 30 миллиардов кубометров, в КНР - до 6 миллиардов кубометров, в Иран - до 14 миллиардов кубометров природного газа.