Порошенко поручил ускорить возвращения моряков "Арианы"

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО дал поручение Департаменту консульской службы, Представительству МИД Украины в Одессе, Посольству Украины в Саудовской Аравии относительно обеспечения всех необходимых мероприятий на завершающем этапе возвращения украинских моряков на Родину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, сегодня, 4 января, после оформления разрешения на заход в порт Салала Султаната Оман судно “Ариана” подошло к причальной стенке порта. Украинскими дипломатами в максимально сжатые сроки было обеспечено оформление морякам разрешения на спуск на берег.

Все вопросы пограничного миграционного характера решены. Украинские моряки обеспечены едой, питьевой водой и медикаментами, заверили в МИД.

Экипажем принято решение, что до прибытия смены они будут оставаться на судне для подготовки его передачи новому экипажу.

Возвращение 24 украинских моряков, которые были освобождены после 7 месяцев пребывания в плену сомалийских пиратов, ожидается в ближайшие дни. Если возвращение украинских граждан специальным чартерным рейсом будет реализовываться по разработанному графику, то они прибудут в Одессу уже 6 января и встретят Рождество со своими семьями, подчеркнули в министерстве.

МИД Украины обратилось в МИД Омана относительно оформления разрешения на пролет самолета, который прибудет из Киева в Салалу, и срочного получения въездных виз сопровождающими лицами.