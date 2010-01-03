У вдовы модельера Труссарди похитили сейф с драгоценностями

У вдовы знаменитого модельера Николо Труссарди похищены драгоценности на 2 млн евро. Сейф с ювелирными изделиями накануне был украден из квартиры 65-летней Марии Луизы Гаваценни. Как сообщает Sky News со ссылкой на местные СМИ, кража была совершена в новогоднюю ночь, когда хозяйка квартиры находилась в гостях. Воры проникли в квартиру, расположенную на третьем этаже, через балкон, открыв дверь с помощью отмычки. Сейф, весом около 20 кг грабители обнаружили в одном из шкафов и унесли его с собой.

Сейчас поиском грабителей занимается миланская полиция, которой вдова Труссарди передала список похищенных ювелирных изделий.

РБК