Нафтогаз пожелал газпромовцам оптимизма

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА по поручению трудового коллектива компании направил коллективу российского ОАО "Газпром" поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

"ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" играют важнейшую роль в деле обеспечения энергетической безопасности всего Евразийского континента. Благодаря профессиональной, ответственной и слаженной работе трудовых коллективов и менеджмента наших компаний созданы условия для устойчивого развития экономик десятков европейских стран, обеспечены теплом и энергией дома миллионов граждан", - говорится в поздравлении.

Коллектив НАК "Нафтогаз Украины" уверен, что и в дальнейшем российская и украинская компании сохранят взаимовыгодные, партнерские и дружеские отношения. "Ведь успехи в нашей общей работе напрямую зависят от высокой степени доверия, взаимопонимания и взаимовыручки", - отмечается в поздравлении.

О.ДУБИНА от имени коллектива НАК "Нафтогаз Украины" пожелал коллективу "Газпрома" быть всегда преисполненными оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. "Пусть наступающий год принесет счастье, радость, добро, будет щедрым на любовь и радость в ваших сердцах. Желаем успехов в делах, крепкого здоровья, процветания и благополучия вашим семьям! Счастливого Нового Года и Рождества Христова!", - говорится в поздравлении коллектива НАК "Нафтогаз Украины" в адрес коллектива российского ОАО "Газпром".