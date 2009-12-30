У Севастополя целый комплекс проблем, связанных с ЧФ

Произошедшие в уходящем году кадровые сокращения на Черноморском флоте РФ оказалось очень болезненными для Севастополя, в связи с ними город несет очень серьезные финансовые потери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН вчера на пресс-конференции.

По его словам, непонятно, что происходит на Черноморском флоте.

«С одной стороны, политики кричат, что флот отсюда не уйдет никогда и ни при каких обстоятельствах, а с другой стороны, тысячи людей выбрасывают на улицу, и эти люди попадают к нам «в руки», они остаются без средств к существованию, без зарплаты. Мы теряем налогоплательщиков, мы теряем плательщиков Пенсионного фонда», - сказал С.КУНИЦЫН.

По его информации, «800 военнослужащих сокращено - это все Строительное управление Черноморского флота РФ. Уже несколько тысяч сокращено вольнонаемного состава, а поданные 12 тысяч вольнонаемных на сокращение - это ровно половина. И это все граждане Украины. Они обслуживают Черноморский флот, но это граждане Украины».

С.КУНИЦЫН также отметил, что даже мер Москвы Юрий ЛУЖКОВ был возмущен такими масштабными сокращениями на Черноморском флоте.

Кроме этого, С.КУНИЦЫН заявил, что «9 млн. грн. долг - Строительного управления Черноморского флота РФ перед ПФУ в городе Севастополе. Это самый большой у нас должник».

Также в городе есть целый комплекс проблем, связанных с ЧФ РФ.

«Вы знаете, что у нас есть свой «элита-центр»: Строительное управление ЧФ РФ с нескольких сот семей черноморцев собрало деньги и не построило жилье. У нас есть проблемы с двумя тысячами квартир, которые Москва построила (так называемые «лужковские» дома, строившиеся в городе последние более 10 лет, - УНИАН), и сегодня там людям не выдают ордера. Мы говорим: давайте нам это жилье, мы будем его обслуживать, и уже Москва, приезжала делегация, они, вроде бы как согласны, потому что у них тоже кризис, а им надо это жилье содержать. И если раньше это было «козырной картой», то сегодня это «гиря», - отметил С.КУНИЦЫН.

По его мнению, единственным выходом в сложившейся ситуации будет создание в городе свободной экономической зоны. «Потому что другого варианта привлечения инвестиций в создание рабочих мест, быстрого, оперативного, я просто не вижу», - добавил глава горгосадминистрации.

«Кстати, 11 млн. грн. - вторая «порция» на развитие города (в соответствии с межправительственным соглашением об участии РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других мест базирования ЧФ РФ в Украине - УНИАН), которые нам перечисляет РФ, нам еще не дошли. Говорят, вроде бы Москва Киеву перечислила, но в казначейство нам на плановые объекты эти деньги не поступили», - отметил С.КУНИЦЫН.