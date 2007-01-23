Люди Пинзеника не понимают зуда в отношении покойного Кушнарева

Харьковская областная организация партии «Реформы и Порядок» не воспринимает идею Партии регионов переименовать улицу Сумскую в центре Харькова в улицу имени Евгения Кушнарёва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении парторганизации ПРП в связи с инициативой народного депутата Украины от Партии регионов Юлии КОВАЛЁВОЙ и председателя Харьковского облсовета, руководителя областного отделения Партии регионов Василия САЛЫГИНА таким образом увековечить память Е.Кушнарёва.

«В День Соборности Украины, - идет речь в заявлении ПРП, - Партия регионов в Харькове выступила с очередной государственно-созидательной и консолидирующей идеей: переименовать центральную улицу города – Сумскую в улицу имени Евгения Кушнарёва - в добавление к предыдущим предложениям переименовать одну из станций метрополитена».

По мнению авторов заявления, «таким способом регионалы откровенно злоупотребляют традиционной толерантностью нашего народа: «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Наверно, поэтому зуд переименования проявился именно сейчас, когда еще не завяли цветы на могиле Е.Кушнарёва». «Ведь известно, - считает парторганизация, - что отношение харьковчан к его политической деятельности совсем не однозначное».

Авторы заявления отмечают при этом, что «история Харькова и улицы, носящей свое название свыше 300 лет, за исключением нескольких лет, когда она была названа именем К.Либкнехта, наверное, заслуживают более почтенного обращения».

«Если представителям Партии регионов крайне приспичило воспользоваться моментом для увековечения своих лидеров, то почему уже сразу не поставить вопрос о переименовании Харькова, а центральные улицы, в том числе и упомянутую Сумскую, зарезервировать под имена других достойных представителей партии», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, после гибели Е.Кушнарёва руководители Харькова выступили с инициативой назвать одну из строящихся станций городского метро его именем.

Е.Кушнарёв умер 17 января в Изюмской больнице Харьковской области в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте накануне.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.Кушнарёв родился 29 января 1951 года в Харькове.

Был мэром Харькова, председателем Харьковской областной государственной администрации, занимал должность главы Администрации Президента Украины.

Улица Сумская, которая расположена в историческом центре Харькова, получила название свыше 300 лет назад. За свою историю на несколько лет она переименовывалась в улицу имени К.Либкнехта.