Японские энергоблоки хороши, но как им работать в Украине?

Министерство топлива и энергетики Украины готовит проект решения Кабинета министров Украины с рекомендацией Национальному комитету регулирования электроэнергетики (НКРЭ) предусмотреть в тарифе государственной энергогенерирующей компании ОАО «Донбассэнерго» 600 тыс. долл. на отправку в Японию образцов антрацитовых углей. Пробы необходимы в рамках реализации проекта строительства в Украине тепловых энергоблоков мощностью 600 МВт на сверхкритичных параметрах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте стратегической политики и перспективного развития топливно-энергетического комплекса министерства.

Согласно сообщению, в Японию планируется отправить 120 тонн углей антрацитовой группы для проведения тестирования их пригодности для сжигания в блоках по японской технологии.

В департаменте уточнили, что Минтопэнерго продолжает рассматривать в качестве приоритетных площадок строительства блоков по японским технологиям площадки Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго» и Славянской ТЭС «Донбассэнерго».

«Если по Бурштынской ТЭС особых возражений не возникает, поскольку угли, которые там сжигаются, длиннопламенные и вписываются в японскую технологию, то антрациты, на которых преимущественно работает Славянская ТЭС, требуют отдельных испытаний. Поэтому планируем направить туда два вагона антрацитов», – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время Донецкий проектно-разведывательный институт «Теплоэлектропроект» проводит инженерные изыскания на площадках станций и готовит пакет документов в соответствии с государственными строительными нормами.

Определить источники и механизм финансирования строительства энергоблоков по японским технологиям Минтопэнерго намерено до 1 сентября 2010 года.

Проект соответствующего решения правительства планируется подать на утверждение Кабмина не позднее 6 июня 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Минтопэнерго изучает возможность строительства энергоблоков мощностью 600 МВт по технологиям японской «Мицубиши Хеви Индастриал» на площадках Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго» и Славянской ТЭС ОАО «Донбассэнерго».

Приоритетной для размещения такого блока является площадка Бурштынской ТЭС, поскольку, начиная с 2015 года, ожидается дефицит генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова.