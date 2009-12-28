Погода в Украине ухудшится

28-29 декабря на территории Украины ожидается осложнение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в связи с перемещением активного циклона ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму, а 29 декабря и в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами 25-30 м/с. Местами (кроме Крыма) будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица.

28 декабря на большей части территории Украины пройдут сильные осадки (на юге и востоке преимущественно дождь), ночью 29 декабря в северных и местами в центральных областях - сильный снег, мокрый снег.

Температура ночью и днем в западных областях - 1-6° мороза, на остальной территории - от 3° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киевской области сложные погодные условия: ночью сильный, днем умеренный снег и мокрый снег; местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток - от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве сложные погодные условия: ночью сильный, днем умеренный снег и мокрый снег; слабое налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток около 0°.