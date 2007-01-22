Поздравление Президента по случаю Дня Соборности

Дорогой Украинский народ, дорогие украинские граждане

Я сердечно поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздников – Днем Соборности.

Сегодня исполняется 88 лет Акту Воссоединения – Злуки - Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики.

Именно с этого дня началось возрождение единой Украинской государственности. Воля людей, провозглашенная на площади Святой Софии, стала силой, которая привела нас к Независимости в 1991 году.

День Воссоединения объединяет всю Украину – Киев и Львов, Севастополь и Ужгород, Донецк и Полтаву, Харьков и Луцк, сотни городов, миллионы людей – все украинские земли и края.

Если мы хотим, если мы верим в сильную Украину, чувство Соборности должно стать частью нашей жизни и нашего сердца. Это – основа национальной жизни Украины и опора украинской политической нации.

Нам навязывали миф о разъединенности Украины как о свершившемся факте. Наши отличия противопоставляли и заостряли. Но никакие региональные особенности – мнимые и естественные – не могут заслонить главного.

Независимость Украины - результат выбора всего Украинского народа.

Вопреки всем потрясениям, мы развиваемся как стабильная политическая нация, в общем русле процессов Центральной и Восточной Европы. За годы независимости мы пережили много испытаний: крымскую проблему 1992 года, президентские выборы 1994 года, принятия Основного Закона в 1996 году, революционные события 2004 года и первые вызовы жизни в нынешних условиях изменений в Конституцию.

Мы сохранили унитарность и целостность государства. Мы преодолели сепаратистские настроения. Это значит, что у нас мощный ресурс консолидации, который живет внутри Украины. Именно он позволяет нам двигаться вперед.

Свыше двух третей граждан считают себя патриотами Украины. Не существует математической формулы, которая измеряет чувство патриотизма. Есть общие надежды. Единство – категория практическая. Это – план действий на будущее. Я вижу его три составляющие.

В политическом измерении я продолжаю действовать для формирования эффективной и демократической власти – центральной и местной. Знаю, что мы достигнем результата. Гарантия демократии, национального развития страны, конструктивного баланса власти и гарантия против авторитаризма найдет свое отражение в новой редакции Конституции Украины. Это – моя принципиальная позиция.

В измерении ежедневной жизни единство Украины означает высокий социальный стандарт и либеральные условия для каждого собственным трудом добиться достатка. В этой плоскости я также понимаю единство как общенациональные проекты строительства дорог, внутренней транспортной инфраструктуры и туристической сети – всего, что должно позволить гражданам Украины свободно, легко и комфортно путешествовать по стране, видеть и познавать друг друга.

И, наконец, в измерении общественном я осознаю понятие единства как создание целостного гуманитарного и информационного пространства – современного, живого и защищенного. Это значит быть национально выразительными, знать и уважать государственный язык, уважать и развивать языки национальных обществ и меньшинств, мыслить своим умом. По-украински.

В Украине нет проблем, на которые общество не может дать ответ. Пусть не сегодня, возможно со временем. Люди очень хорошо понимают, что языковые, религиозные или исторические коллизии не составляют препятствия для нормальной и справедливой жизни. Задача политиков – объединить людей и создать для них условия поощрения и развития.

Я хочу, чтобы у вас не было сомнения. Президент обладает всей надлежащей политической волей, чтобы добиться этого.

Я приветствую вас с Днем Соборности, а значит, с Днем нашего плана общих действий и совместной работы.

Мы образуемся как единая политическая нация, сформированная украинством и обогащенная всеми живущими в Украине, – русскими, крымскими татарами, поляками, болгарами, евреями, венграми, рома – всеми людьми, желающими добра Украине.

Я желаю всем нам счастья, добра и успеха.

Мы вместе. Мы – большой Украинский народ