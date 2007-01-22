Илья Кормильцев госпитализирован с диагнозом ”рак”

Илья Кормильцев, поэт, переводчик, глава издательства "Ультра.Культура", автор текстов многих песен знаменитой российской рок-группы "Наутилус Помпилиус", госпитализирован в Лондоне в тяжелом состоянии. Сообщение о его болезни размещено в понедельник на официальном сайте возглавляемого им издательства "Ультра.Культура".

Как сообщил корреспонденту NEWSru.comжурналист Александр Орлов, друг Ильи Кормильцева, он госпитализирован в Лондоне в госпиталь "Сент-Томас" с онкологическим заболеванием. Возможность перевозки больного в Россию пока не рассматривается, поскольку он "нетранспортабелен". По его словам, в настоящий момент Илья Кормильцев проходит обследование. Но он обратился к друзьям с просьбой о финансовой помощи.

По сведениям "Нового региона", Кормильцев находился в столице Великобритании в длительной командировке, и его пребывание в Лондоне уже подходило к концу, когда он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. После того, как в больнице у Кормильцева взяли анализы, британские медики диагностировали у него рак четвертой, необратимой стадии, но готовы оказать поэту необходимую помощь и сделать химиотерапию, как только его состояние немного улучшится. Сам он, по словам близких, даже не подозревал о болезни, а боли в спине считал радикулитом.

Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 в Свердловске. Закончил химфак УрГУ в 1981 году и с начала восьмидесятых писал тексты песен для группы "Урфин Джюс" и других исполнителей. С 1983 года сочинял хиты для "Наутилуса Помпилиуса". В 1990 году выпустил книжку стихов "Скованные одной цепью" с картинками Вячеслава Бутусова.

В последние годы он переводил многие произведения современных иностранных авторов, в том числе, Мишеля Уэльбека, Чака Паланика, и Уильяма Бэрроуза.

На сайте "Ультра.Культуры" в понедельник, наряду с сообщением о болезни главного редактора, размещено извещение о закрытии издательства, основанного Кормильцевым в 2003 году. Информация об этом подтвердили в офисе издательства. Официальная причина закрытия не называется.