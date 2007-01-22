Погребинский: через 10 лет Украина обгонит всех соседей-членов ЕС

Решение Совета министров иностранных дел Евросоюза о перспективе членства Украины в Европейском Союзе является отрезвляющим фактором для той группы украинских политиков, которых принято называть еврооптимистами и евроромантиками.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, комментируя сегодняшние выводы Совета министров иностранных дел ЕС, касающиеся переговоров с Украиной по тексту нового Усиленного соглашения.

«Это решение Совета министров ЕС не является поводом, чтобы отменять стратегическую задачу Украины для тех, кто ее ставил. Это ожидаемое решение, поскольку понятно, что Евросоюз не готов к расширению за счет вступления Украины в силу внутренних и внешних причин. Не секрет, что некоторые страны старой Европы критически восприняли расширение Евросоюза за счет Болгарии и Румынии», – сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел ЕС не отразится на перспективе создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Нынешнее правительство – это прагматики, которые ищут дополнительных поступлений в бюджет и пытаются договориться с партнерами на среднесрочную перспективу. Риторика правительства о перспективе создания Зоны свободной торговли с ЕС будет спокойной. Но понятно, что эта цель быстро не будет достигнута», - добавил он.

«Украина в ближайшие 10 лет будет стремиться использовать свой транзитный потенциал и зарабатывать на рыках России и стран СНГ, чтобы укрепить свои позиции. Тогда позиция Украины будет более выгодной и на переговорах с ЕС», - предположил политолог.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также обратил внимание на тот факт, что уже сейчас по объему реального ВВП Украина входит в двадцатку наиболее развитых стран мира. «Еще 10 лет - и Украина может обогнать Болгарию, Румынию, и даже Польшу, Чехию и Венгрию, которые являются членами Евросоюза. Тогда и позиции Украины на переговорах с ЕС будут другими», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы, касающиеся переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения.

В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

В то же время в документе отмечается, что ЕС признал европейские устремления Украины еще в 2005 году.

Кроме того, в выводах записано о том, что ЕС продолжит оказывать поддержку политическим и экономическим реформам в Украине, направленным на усиление демократии, стабильности и прозрачности в стране, и хочет усилить свои обязательства в этих направлениях в новом соглашении.

Согласно документу, новое соглашение должно ставить целью сближение отношений с Украиной, экономическую интеграцию и политическое сотрудничество.

Новое Усиленное соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого истекает в 2007 году.