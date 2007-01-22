Синоптики прогнозируют снижение температуры

Завтра в Украине воздержится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только днем в центральных и восточных областях пройдут небольшие дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, в то же время сильные дожди ожидаются на Закарпатье и в Карпатах, на высокогорье с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 16°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

24-25 января будет сохраняться облачная погода с прояснениями. 24 января в Украине, кроме южной части, 25 января в восточных, южных областях и в Крыму осадки, преимущественно в виде дождя (ночью 24 января в западных областях сильный дождь и мокрый снег); на остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, 24 января в Украине, 25 января в восточных областях, Крыму и на побережье морей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат и в Приазовье местами 25 м/с.

Температура в южной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге Одесской области и в Крыму до 16° тепла; в восточных областях ночью 24 января от 1° мороза до 4° тепла, 25 января 3-8° тепла, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла (в центральных областях местами до 10° тепла), 25 января в западных областях ночью 2-7° морозу, днем около 0°.

26-27 января в Украине без существенных осадков, только ночью 26 января в Крыму, Приазовье и восточных областях снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем, в западных и северных областях небольшой снег.

Ожидается снижение температуры ночью до 4-10° мороза, 27 января местами (кроме Крыма) при прояснениях до 12°, в Карпатах и на севере Левобережья до 15° мороза, днем до 1-6° мороза; в Крыму ночью до 2-7° мороза, днем до 0-4° тепла (26 января в Крыму, Приазовье и восточных областях ночью и днем 1-7° тепла).

28 января - 1 февраля сохранится холодная погода, а 31 января в западных областях, 1 февраля в Украине, кроме восточных областей, ожидается повышение температуры ночью до 3° мороза - 2° тепла, днем до 1-5° тепла (в Карпатах, на севере Левобережья и восточной части ночью до 2-7° мороза, днем до 0°).

28-29 января небольшой снег, в Крыму и Приазовье снег и мокрый снег, только ночью 28 января в Украине преимущественно без осадков. 30-31 января временами снег, 1 февраля небольшой мокрый снег.

Завтра в Киеве и области будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

24-25 января в столице и области облачно с прояснениями. 24 января временами дождь, ночью с мокрым снегом, 25 января без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла. Ветер восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, 24 января местами порывы 15-20 м/с.

26-27 января без существенных осадков, только ночью 26 января небольшой снег. Снижение температуры ночью до 4-10° мороза, 27 января при прояснениях местами до 12 мороза, днем до 1-6° мороза.