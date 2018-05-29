Как Минфин превратился в Министерство выбивания траншей

26 декабря истекает год бюджета-2009. Тогда две мегафракции тайком от тогдашнего министра финансов Пинзеника слились в лоббистском унисоне... Топ-пятерка бюджетных “престатков”...

Моя пятилетняя дочка скрестила два слова – «преимущество» с «недостатком», изобретя емкий неологизм – «престаток». Под определение «престатка» подпадает многое из того, что делало правительство в бюджетной сфере в 2009 году. Делало искренне и с энтузиазмом, однако бессистемно, гипертрофировано раздувая достижения и скрывая неудачи.

26 декабря истекает год бюджета-2009. В этот день в 2008-м две мегафракции тайком даже от тогдашнего министра финансов Виктора Пинзеника слились в лоббистском унисоне, породив гомункулуса с биркой «бюджет 2009 года». О генетической ущербности его ДНК уже написано немало, поэтому лучше сосредоточимся на самых заметных признаках его деградации на протяжении 2009 года. Жить ему, казалось бы, от силы неделя, хотя на самом деле он бессмертен – переходит в год 2010-й со всеми своими изъянами и дефектами, ведь его преемник так и остался в зародышевом состоянии.

Вот пятерка бюджетных “престатков” в 2009 году:

1. Министерство финансов без министра

Со времени отставки министра финансов Виктора Пинзеника (февраль 2009 года) Минфин так и не получил нового полноценного руководителя. А зачем? Первым лицам Кабмина выгоден обезглавленный Минфин, поскольку за нехваткой главы этого ведомства легче вручную руководить расходами бюджета – «этому дам, а этому не дам».

2. Засекреченность информации

В конце марта, когда стало окончательно ясно, что гипертрофированный бюджет летит к черту, правительство издало распоряжение под грифом ДСП («для служебного пользования»), согласно которому вся информация о текущем выполнении бюджета не подлежала разглашению. Первыми исчезли с сайта Казначейства данные о балансе казначейского счета. С тех пор страна и эксперты могли узнавать о состоянии бюджета исключительно по сообщениям лично премьер-министра, а также пресс-релизам Казначейства, ГНА и Минфина, сообщающим о бюджете в стиле Информбюро. Лишь в последних выпусках появились намеки на то, что «наши доходы после тяжелых боев с бюджетным планом оставили свои позиции».

Право гражданина знать, как государство использует собранные с него средства – так же свято, как и право выглянуть в окно, чтобы узнать, какая там погода. Переживая за психическое и электоральное здоровье такого гражданина, Кабмин отобрал у него право на бюджетную информацию. В ходе одного из последних ток-шоу, когда любознательный журналист выспрашивал у Тимошенко, где же можно разжиться экономической статистикой, премьер-министр пообещала подсказать адреса официальных сайтов. Адреса остаются неизвестны, только не говорите, что это www.kmu.gov.ua, www.sta.gov.ua, www.minfin.gov.ua или www.trеasury.gov.ua.

3. Нафтогаз оплачивает счета за бюджетные средства

«Мы своевременно рассчитываемся с Россией и Газпромом за газ» – это утверждение речитативом звучит ежемесячно. Действительно, рассчитываются, однако только 35 процентов своих газовых счетов Нафтогаз смог за 11 месяцев этого года оплатить собственными средствами. Все остальное – банковские кредиты, товарный кредит Газпрома и бюджетная поддержка, в т.ч. путем выкупа облигаций из уставного фонда Нафтогаза. Контракта с Газпромом, который еще больше повредил бы финансовому состоянию НАКа, невозможно и придумать.

4. Минфин живет от транша до транша

Министерство финансов превратилось из Министерства прогнозирования доходов в Министерство прогнозирования траншей от МВФ

Как приятно чувствуют себя, наверное, чиновники Минфина, когда, придя утром на работу в свои кабинеты на Грушевского, они замечают в утренних сводках о доходах громадные суммы, которые были зачислены в бюджет накануне. Скажем, 11 с половиной миллиарда гривен в начале мая. А затем 25,5 млрд. грн. в конце июля.

Неужели это так мощно работает украинская экономика? Нет, это на казначейский счет звонко поступает очередной транш МВФ, за счет которого правительство может отчитываться о своевременной выплате зарплат бюджетникам и пенсий. Стоило этой наркотической инъекции прерваться, как завопили один за другим местные бюджеты – от Львова до Черкасс: «Где наши деньги?» А денег – нет. Хотя и есть запись на счете, физически эти средства правительством уже потрачены.

Из этой же оперы – знаменитые «дивиденды от МВФ». Два миллиарда специальных прав заимствований, неприкосновенного валютного запаса, который проедают лишь страны-неудачники наподобие Сомали или Судана, украинская власть объявила «дивидендами от МВФ, впервые выплаченными с 1970 года».

5. Плата за административные услуги

Госпожа Кужель уже объявиласегодня об очередном «уникальном» фискальном решении – одно лишь изменение технических норм при производстве бензина принесет якобы в бюджет дополнительно четыре миллиарда гривен. О каких только «абсолютно уникальных» решениях не приходилось слышать на протяжении 2009 года. В середине апреля в качестве бюджетной революции было подано решение правительства об исправлении платы за административные услуги, предоставляемые органами власти и подлежащие обязательному зачислению на казначейский счет. Немало шума было вокруг студенческой платы за пересдачу экзаменов и прогулы, а кабминовское постановление о платных медицинских услугах было неизлечимо заветировано Президентом. А главное – от правительства ни слова, сколькими же дополнительными миллионами гривен пополнился в результате этих мер бюджет.

Так что отчитываться фактически не о чем, поскольку даже далеко не все государственные органы подчинились указанию перевести свои счета в Казначейство.

В очередную пятерку самых заметных бюджетных «престатков» 2009 года имеют все шансы попасть: 1) пенсионные «сертификаты» работников; 2) облигации для населения; 3) долг и государственные гарантии; 4) дефицит бюджета и 5) зарплаты шахтерам на средства бюджета.

Станислав Голубенко