Мэр Львова пожаловался прокуратуре на Госказначейство и Кабмин

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ обратился в прокуратуру по поводу критической ситуации с оплатой счетов городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, управление Государственного казначейства не оплачивает счета горсовета. Из-за этого подрядные организации не могут получить средства за выполненные работы и выплатить заработную плату работникам.

Наибольший долг имеет Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета за ремонт уличного освещения, реконструкцию насосных станций и водопроводов по программе круглосуточного водоснабжения, информирует пресс-служба.

«При наличии денег у нас на счетах государственное казначейство изымает их и оплачивает свои счета. А все мы знаем, что казначейство подчинено Кабинету министров. Сегодня более чем на 9,5 млн. грн. платежных поручений не проведена оплата», – сообщил УНИАН директор Департамента финансовой политики Львовского горсовета Олег ИЩУК.