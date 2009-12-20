В Польше от морозов погибли еще 15 человек
19:14, 20 декабря 2009Общество
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Полиция призывает сообщать о лежащих
В Польше минувшей ночью, когда температура опустилась до минус 20 градусов, от переохлаждения умерли 15 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, в общей сложности, по данным полиции, с начала текущего месяца из-за холода умерли 47 человек.
Представители полиции призывают граждан не быть безразличными и немедленно информировать о случаях, когда люди лежат в парках или на остановках. Такая информация может спасти им жизнь.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря снежные метели в Польше привели к «транспортному параличу» практически по всей стране.
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