В Польше от морозов погибли еще 15 человек

В Польше минувшей ночью, когда температура опустилась до минус 20 градусов, от переохлаждения умерли 15 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, в общей сложности, по данным полиции, с начала текущего месяца из-за холода умерли 47 человек.

Представители полиции призывают граждан не быть безразличными и немедленно информировать о случаях, когда люди лежат в парках или на остановках. Такая информация может спасти им жизнь.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря снежные метели в Польше привели к «транспортному параличу» практически по всей стране.