БЮТ объяснил, почему не будет жечь офисы ПР

Блок Юлии Тимошенко не имеет отношения к поджогу двух офисов Партии регионов в Запорожье и Ивано-Франковской области. Об этом заявил БЮТовец Святослав ОЛИЙНЫК, комментируя заявление регионалки Анны ГЕРМАН, передает Ліга.net

"БЮТ к этому (поджогу офисов - УНИАН) не имеет никакого отношения", - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что поджог офисов в любом случае является уголовным преступлением. В то же время, С.ОЛИЙНЫК считает "некорректным" обвинение Г.ГЕРМАН определенной политической силы в поджоге.

Кроме того, депутат подчеркнул, что БЮТ не нуждается в сторонниках, которые могли бы совершить подобные действия.

"Такие сторонники точно не нужны. Зачем? Мы же не строим на уголовных действиях свою политику", - сказал С.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, Г.ГЕРМАН заявила, что в ночь на воскресенье неустановленными пока лицами совершены поджоги офисов Партии регионов в Ивано-Франковской области и Запорожье.

"Мы расцениваем эти инциденты как террористические акты против нашего кандидата в президенты и связываем их с экстремистскими выпадами Юлии ТИМОШЕНКО на телеканале "Украина" в программе "Шустер Live" в ночь на субботу", - подчеркнула она.