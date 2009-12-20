Погода на 21 декабря

Завтра, 21 декабря, на территории Украины сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в восточной половине Украины сильный снег, метели, снежные заносы (в Донецкой, Луганской, Запорожской области и в Крыму сильный дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, в Крыму очень сильные осадки); на остальной территории небольшой снег.

Днем в Украине без существенных осадков, только в восточной части снег, метели. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный (ночью на востоке юго-восточный), 7-12 м/с; ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с, ночью в Крыму и Приазовье местами 25-28 м/с.

Температура ночью будет составлять 14-19° мороза, в западных, Винницкой и Житомирской областях местами 20-25° мороза; днем 9-14° мороза (в Донецкой, Луганской, Запорожской области и в Крыму на протяжении суток 1-7° мороза, на Южном побережье Крыма 2-5° тепла).

В Киеве и Киевской области завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 9-14° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 10-12° мороза.