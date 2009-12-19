В машинных помещениях лифтов установят видео

В Киеве с целью предотвращения хищения важных деталей лифтового оборудования жилых домов в машинных помещениях лифтов установят видеонаблюдение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение профильным службам города во время рабочего совещания по вопросам функционирования лифтового хозяйства дал первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«К большому сожалению, сегодня учащаются случаи хищения дорогостоящего оборудования лифтовых механизмов с целью сдачи его в пункты приема металлолома. Как правило, это катушки, в составе которых есть ценный цветной металл – медь. Чтобы предотвратить эти факты, мы решили начать установление камер видеонаблюдения в машинных помещениях, где расположены силовые агрегаты лифтов”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, по его словам, можно будет оперативно отслеживать действия преступников, то есть предотвратить хищение важных технических деталей и вынужденные простои лифтов.

В мэрии убеждены, что экономически это абсолютно оправданный шаг. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, стоимость установления видеокамер не “идет ни в какое сравнение” со стоимостью ремонта и замены оборудования.