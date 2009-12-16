В Киеве заболеваемость туберкулезом среди подростков выросла почти вдвое

Показатель заболеваемости активными формами туберкулеза среди подростков столицы за 9 месяцев этого года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

В то же время, по ее информации, в столице за этот же период уменьшился в три раза показатель заболеваемости детей, а общий показатель заболеваемости за 9 месяцев снизился более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По официальным данным, самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом за 9 месяцев 2009 года зафиксированы в Подольском - 32,6, Оболонском - 30 и Днепровском - 28,5 на 100 тысяч населения.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что за январь-сентябрь с.г. в роддомах вакцинированы 76,4% новорожденных против 59,8% за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности от туберкулеза, по предварительным данным, составил 6,4 на 100 тысяч населения, за аналогичный период 2008 года – 8,5. При этом количество больных с соединенной туберкулез/ВИЧ-инфекцией среди впервые зарегистрированных лиц выросло с 9,6% за 9 месяцев в 2008 г. до 12,7% за аналогичный период этого года.

Проблемным остается вопрос проведения эффективной профилактической работы среди населения города, в том числе и среди детей, обследование которых осложняется недостаточным количеством туберкулина.

Что касается лечебных учреждений, то И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что до Нового года предусматривается ввести в строй отремонтированные помещения Киевской городской туберкулезной больницы №2, которые смогут принять на лечение около 70 пациентов.