Милиция заявляет, что на охоте с Кушнаревым все были трезвыми

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО считает, что к гибели народного депутата Евгения Кушнарева во время охоты привели случай и охотничий азарт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Случай и охотничий азарт - это то, что привело к такой трагической нелепости», - сказал М.КОРНИЕНКО. Он также отметил, что экспертиза на наличие алкоголя в крови всех участников охоты проведена. «Нам доложили, что все участники этой поездки были трезвы. Это я вам могу сказать однозначно».

В то же время М.КОРНИЕНКО сообщил, что на сегодняшний день, по имеющейся у него информации, никому из лиц, которые были вместе с Е.Кушнарёвым, не предъявлено обвинение. «Я думаю, что там на подписку (о невыезде) еще никто не взят, никому обвинение не предъявлено», - добавил М.КОРНИЕНКО, отметив при этом, что все лица, которые были вместе с Е.Кушнарёвым, установлены и дают показания.

В то же время заместитель министра сказал, что для того, чтобы окончательно разобраться в том, что произошло, еще нужно провести много допросов, экспертиз, «нужно будет воспроизвести ситуацию».

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ, отвечая на вопрос, был ли установлен факт браконьерства, сказал, что такой факт не установлен в настоящее время. В свою очередь М.КОРНИЕНКО добавил, что если во время следствия будут обнаружены «какие-то преступления или нарушения, они все будут исследованы».