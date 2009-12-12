Ющенко едет в Тернополь
10:17, 12 декабря 2009Общество
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(программа рабочей поездки)
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Тернопольскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что он примет участие в торжествах по случаю предоставления Тернопольскому государственному техническому университету им. И.Пулюя статуса «Национального».
В 11.00 мероприятие в прямом эфире будут транслировать НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».
Также в Тернополе В.ЮЩЕНКО будет присутствовать на открытии нового стационарного корпуса коммунального заведения «Тернопольское районное территориальное медицинское объединение».
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