Ющенко едет в Тернополь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Тернопольскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что он примет участие в торжествах по случаю предоставления Тернопольскому государственному техническому университету им. И.Пулюя статуса «Национального».

В 11.00 мероприятие в прямом эфире будут транслировать НТКУ, НРКУ и Всемирная служба «УТР».

Также в Тернополе В.ЮЩЕНКО будет присутствовать на открытии нового стационарного корпуса коммунального заведения «Тернопольское районное территориальное медицинское объединение».