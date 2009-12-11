В лифте погибла 20-летняя девушка
22:27, 11 декабря 2009Общество
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Сообщение из Ужгорода
В Ужгороде в техническом лифте погибла 20-летняя девушка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МНС в Закарпатской области, сегодня в магазине в лифте зажало работницу. На момент прибытия бойцов МНС девушка уже была без сознания. При помощи гидравлического инструмента спасатели высвободили ее из ловушки и передали медикам. Невзирая на все попытки врачей, пострадавшая умерла.
Обстоятельства этой трагедии выясняются.
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