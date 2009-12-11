В лифте погибла 20-летняя девушка

В Ужгороде в техническом лифте погибла 20-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МНС в Закарпатской области, сегодня в магазине в лифте зажало работницу. На момент прибытия бойцов МНС девушка уже была без сознания. При помощи гидравлического инструмента спасатели высвободили ее из ловушки и передали медикам. Невзирая на все попытки врачей, пострадавшая умерла.

Обстоятельства этой трагедии выясняются.