Межбанковский доллар упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9915/8,0140 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2649/0,2658 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7760/11,8120 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4736/1,4738 долл./евро (четверг - 1,4714/1,4715 долл./евро).

В четверг, 10 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.