Тимошенко не будет замораживать социальные выплаты ради кредита МВФ

В Кабинете министров Украины опровергают заявление представителя Партии регионов Михаила ПАПИЕВА о том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готова заморозить социальные выплаты ради получения от Международного валютного фонда очередного транша кредита.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В Кабмине заявляют, что приведенная в заявлении народного депутата от Партии регионов М.ПАПИЕВА информация об обязательстве правительства перед МВФ абсолютно не отвечает действительности.

“Наверно, полностью коррумпированному экс-министру труда и социальной политики трудно представить, что существуют правительства, для которых на первом месте стоит благосостояние людей, а не нажива на ветеранских очках”, - говорится в заявлении.

В Кабмине напомнили, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО на протяжении тяжелого кризисного 2009 года ни разу не задержало выплату пенсий и зарплат. Более того, отмечается в сообщении, правительству удалось постепенно повышать пенсии на солидные суммы – в отличие от тех жалких 60 копеек, которые Партия регионов “бросила пенсионерам как подачку под соусом повышения соцстандартов”.

В Кабмине также напомнили Партии регионов, что идею увеличения пенсионного возраста на днях озвучили “именно ваши партнеры из Секретариата Президента Украины”. “Жаль, что “регионалы” продолжают практику введения украинцев в заблуждение и выдачу своих болезненных догадок за действительность”, - отмечается в документе.

“Правительство Ю.ТИМОШЕНКО стояло и будет стоять на защите интересов простых украинцев. Ни о каком замораживании выплат или изменении пенсионного возраста речь идти просто не может”, - отмечают в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от Партии регионов М.ПАПИЕВ требовал от премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО обнародовать и опубликовать в официальных печатных средствах массовой информации свое письмо, с которым вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ отбыл в Вашингтон для консультаций с руководством МВФ.

“Как стало известно из окружения премьера, для ускорения получения четвертого транша МВФ к президентским выборам ТИМОШЕНКО идет на все. Даже на такие антинародные обязательства, как замораживание зарплат, пенсий и социальной помощи в будущем году, и что самое вопиющее - на повышение в 2010 году пенсионного возраста для мужчин - до 65 лет, а для женщин – до 60 лет”, - утверждает М.ПАПИЕВ.