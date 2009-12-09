У Януковича требуют, чтобы Тимошенко показала свое письмо к МВФ

Народный депутат Украины от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обнародовать и опубликовать в официальных печатных средствах массовой информации свое письмо, с которым вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ отбыл в Вашингтон для консультаций с руководством Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«Как стало известно из окружения премьера, для ускорения получения четвертого транша МВФ до президентских выборов ТИМОШЕНКО идет на все. Даже на такие антинародные обязательства, как замораживание зарплат, пенсий и социальной помощи в будущем году, и что самое вопиющее - на повышение в 2010 году пенсионного возраста для мужчин - до 65 лет, а для женщин – до 60 лет”, - утверждает М.ПАПИЕВ.

По его словам, повторяется ситуация с «письмом трех» в НАТО, когда украинское общество по факту узнало об этом письме, которое было отправлено в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

«Я напоминаю премьер-министру ТИМОШЕНКО, что Кабинет министров – это коллегиальный орган, и прежде чем подписывать документы от имени правительства, следует предъявить обществу должным образом оформленное решение правительства, поддержанное большинством его членов. Особенно когда речь идет о вопросах, касающихся всех без исключения граждан Украины», - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Г.НЕМЫРЯ провел в Вашингтоне консультации с руководством МВФ относительно предоставления нашей стране следующего транша.

По данным пресс-службы вице-премьера, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и МВФ и необходимые шаги для выделения следующего транша МВФ.