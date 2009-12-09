В Киеве задержаны двое мужчин, требовавших $3 млн. за документы

Работники столичного Управления борьбы с организованной преступностью задержали двух мужчин (1958 и 1959 г.р.), которые вымогали 3 млн. дол. у руководства завода железобетонных конструкций №1 за возвращение учредительных документов и векселей, которые принадлежат заводу.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, некоторое время назад от руководства этого предприятия поступило заявление о пропаже части документов и векселей на большую сумму. Впоследствии к руководству завода обратились упомянутые лица с предложением выкупить у них ценные бумаги.

Вымогатели были задержаны во время получения первого транша в сумме 200 тыс. долларов. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.