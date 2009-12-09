Международный кинофестиваль “Люди и корабли” проходит в Киеве
К 65-летию Победы
7-11 декабря в Киеве проходит международный кинофестиваль “Люди и корабли”.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы фестиваля.
Директор департамента Государственного комитета Украины по делам ветеранов Николай ЗЕНЦЕВ отметил, что одной из задач фестиваля является рассказать молодежи о подвигах моряков в военное и мирное время. Он добавил, что большинство фильмов, которые будут демонстрироваться на фестивале, посвящены именно этой тематике. Другие темы кинолент – это военная история, исследование проблем мирового океана, вопросы экологической защиты.
Также, по его словам, фестиваль “Люди и корабли” посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Его организаторами выступили общественная организация “Всеукраинская ассоциация ветеранов-подводников”, Санкт-Петербургский кинофестиваль “Море зовет”, Госкомитет по делам ветеранов, Госкомитет телевидения и радиовещания.
Конкурсный показ проходит 7-11 декабря в Киевском городском Доме ветеранов (ул. Бастионная, 11).