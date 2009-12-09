Губернатор поручил усилить охрану почтальонов с пенсиями

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА поручил организовать охрану почтовых отделений и почтальонов в период выплаты и доставки пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

По словам Ю.ЗАБЕЛЫ, "в последнее время в области, особенно с началом мирового экономического кризиса, прослеживается увеличение внимания криминальных элементов к почте. Об этом свидетельствуют факты роста в 2009 году преступных посягательств на объекты и персонал УГППС «Укрпочта» и нанесенный ущерб в результате таких преступлений. Так, с начала года зафиксировано 151 преступление, совершенное в отношении объектов почтовой связи. Факты преступных действий против работников почты имеют место и в Житомирской области".

Он отметил, что часть преступных проявлений приходится на села региона, где низкая плотность населения.

"Есть районы, где на несколько населенных пунктов – один участковый инспектор милиции, отделения почтовой связи расположены на значительном расстоянии друг от друга и от районных отделов милиции, а местами и без телефонной связи, почтальоны ежедневно преодолевают 17-20 км по участкам доставки", - рассказал председатель ОГА.

Ю.ЗАБЕЛА сказал, что именно для защиты почтовых объектов и персонала “Укрпочты” он подписал распоряжение, в соответствии с которым власти надлежит пересмотреть места расположения отделений почтовой связи. Также при необходимости в области рассмотрят вопрос предоставления помещений в более безопасных местах населенных пунктов.

Житомирскому, Новоград-Волынскому, Коростенскому, Бердичевскому горисполкомам рекомендовано обеспечить лифтовыми карточками почтальонов, которые обслуживают многоэтажные дома.

Справка УНИАН. В Житомирской области насчитывается 588 объектов “Укрпочты” и около 4 тысяч работников, из них 2 тысячи – почтальоны.