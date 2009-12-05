Прокуратура запретила продавать детсад «Орлятко»

Фракция БЮТ в Киевском городском совете заявляет, что прокуратура города Киева запретила Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ продавать детсад «Орлятко», который находится в Аскольдовом переулке, 5.

Как сообщает пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете, прокуратура обязала Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не подписывать решения о внесении изменений в программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы с включением туда детского дошкольного заведения №1 «Орлятко».

Депутаты информируют, что соответствующее письмо столичной прокуратуры получено в ответ на их многочисленные обращения.

В БЮТ отмечают, что в ответе прокуратуры четко указано, что решение Киевсовета о приватизации детсада «Орлятко» «противоречит действующему законодательству, вредит интересам детей и вызывает социальную напряженность среди жителей столицы», а также что «в случае подписания вышеуказанного решения мэром Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ прокуратурой города Киева будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования».

БЮТ напоминает, что решение, в котором детский садик №1 «Орлятко» был включен в список приватизации из-за внесения изменений в решение Киевсовета от 8 февраля 2007 г. «О программе приватизации коммунального имущества территориальной общины г. Киева на 2007-2010 гг.», было принято на сессии Киевского городского совета 17 сентября 2009 г.

Детсад был построен в 1939 году по проекту известного архитектора Иосифа Каракиса. За эту работу он получил Государственную премию СССР.