В Украине перекрыли канал поставки героина из Афганистана

Сотрудники Департамента борьбы с незаконным обращением наркотиков МВД Украины во взаимодействии с СБУ перекрыли международный канал поставки героина из Афганистана в Украину и другие страны Европы, который существовал с 2004 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, оперативники задержали двух иностранных наркокурьеров, у которых изъяты 2 кг героина, которые по ценам “черного рынка” стоит более 2 млн. грн.

Совместно с Интерполом проводятся дальнейшие мероприятия по установлению других участников международной преступной организации.