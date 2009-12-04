В Киеве арестовали одного из самых влиятельных воров в законе

Сегодня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения – содержание под стражей до 40 суток гражданину Республики Азербайджан Ровшану ДЖАНИЕВУ, «вору в законе», известному в криминальных кругах по кличке «Ровшан Ленкоранский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за это время азербайджанские правоохранительные органы должны обратиться с ходатайством об экстрадиции его в Азербайджан.

«Ровшан Ленкоранский» у себя на родине разыскивается за совершение тяжких преступлений, в частности, покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

3 декабря он был задержан в Киеве работниками Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Вместе с ним правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, который живет в Киеве и является владельцем одного из столичных ресторанов, и трех его охранников.

У них изъято два пистолета «Форт-12Р», «ПМР-9», предназначенные для отстрела резиновыми пулями, и карабин «Вулкан».

При проведении обыска в автомобиле россиянина оперативники изъяли пистолет «Форт-12Р» без соответствующего разрешения и патроны к нему.

«Ровшан Ленкоранский» является одним из самых влиятельных кавказских «воров в законе». В январе 2008 года он задерживался работниками ГУБОП в порядке ст.106 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тогда Шевченковским районным судом города Киева ему была избрана мера пресечения в виде ареста на 40 суток. Однако, находясь под стражей, «Ровшан Ленкоранский», используя коррумпированные связи в Государственном комитете по делам религий и национальностей Украины, получил статус беженца и был освобожден из-под стражи и до последнего времени нелегально находился на территории Украины, говорится в сообщении. Высшим административным судом Украины решение о предоставлении Р.ДЖАНИЕВУ статуса беженца было отменено.