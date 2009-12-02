Облгазы предупреждают о «большой опасности»

Дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» «Нафтогазмережи» на сегодняшний день не способно осуществлять газоснабжение потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявили представители 30 обл- и горгазов.

«Самая большая опасность, по нашему мнению, сегодня состоит в том, что нас заставляют передать газораспределительные сети в руки структуры, которая не представляет, что делать с этими сетями», - сказал и.о. председателя правления ОАО «Львовгаз» Любомир ГОЛУБОВСКИЙ.

Как отметили руководители газоснабжающих компаний в ходе пресс-конференции, дочернее предприятие госхолдинга на сегодняшний день не обладает ни квалифицированным персоналом, ни техническими мощностями для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения потребителей.

Руководители облгазов публично обратились в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы та разобралась в законности выдачи разрешительных документов ДП «Нафтогазмережи» регулятором - Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

«Именно сейчас мы делаем публичное заявление Генеральной прокуратуре Украины с просьбой разобраться, на основании каких документов были выданы разрешительные документы и лицензии новосозданной организации «Нафтогазмережи», - сказал Л.ГОЛУБОВСКИЙ.

В этой связи председатель правления ОАО «Винницагаз» Игорь МАРЧАК указал на незаконность принятия НКРЭ на внеочередном заседании 1 декабря решения об аннулировании лицензии компании на поставку газа по регулируемому тарифу.

«Представители «Винницагаз» на заседание приглашены не были, что является прямым нарушением процессуальных норм действующего законодательства», - сказал И.МАРЧАК.

Он заявил, что передачей функций по газоснабжению потребителей Винницкой области региональному представительству «Нафтогазмережи» (НАК «Нафтогаз Украины» 30 ноября т.г. передала газовые сети от ОАО «Винницагаз» ДП «Нафтогазмережи» - УНИАН) регулятор поставил под угрозу надежное газоснабжение целого региона в пик отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775.