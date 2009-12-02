Зварич будет «колядовать» за решеткой до марта 2010-го

Судья Верховного Суда Украины продлил бывшему председателю Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРИЧУ срок содержания под стражей до 12 месяцев – до марта 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного Суда, отметив, что соответствующее постановление судья вынес сегодня. Таким образом он удовлетворил представление следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в пресс-службе ВСУ, в судебном заседании, кроме судьи, принимали участие следователь, прокурор и адвокат обвиняемого. Самого И.ЗВАРИЧА на судебном заседании не было.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении в то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

4 сентября Апелляционный суд города Киева по представлению Генпрокуратуры продлил срок пребывания И.ЗВАРИЧА под стражей с 6 до 9 месяцев – до 10 декабря с.г.