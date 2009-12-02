Украина собрала 99% прогнозированного урожая зерна

Украина, по состоянию на 30 ноября т.г., собрала 47,8 млн. тонн зерновых с площади 15,3 млн. га (99% от прогноза). Такие оперативные данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на 30 ноября т.г. пшеница убрана с площади 6,7 млн. га, намолочено 21,7 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 32 ц/га. Рожь убрана с площади 462 тыс. га, намолочено 1 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 21,7 ц/га. Ячмень убран с 5 млн. га, собрано 12,7 млн. тонн, средняя урожайность – 25,3 ц/га.

Кроме того, рапс убран с площади 1 млн. тонн, намолочено 1,8 млн. тонн, средняя урожайность – 18,4 ц/га.

Напомним, Министерства аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерна в текущем году до 48 млн. тонн.