Кабмин повторно разрешил привлечь китайский кредит на покупку «скорых»

Кабинет Министров Украины своим постановлением повторно разрешил государственному украинскому объединению «Политехмед» привлечь кредит под государственные гарантии у Экспортно-импортного банка Китая и Банка развития Китая на закупку у китайской компании JAC автомобилей скорой помощи.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1256 от 26 ноября 2009 года.

Согласно документу, правительство увеличило возможный объем привлечения кредита со 100 до 250 млн. долл.

Напомним, действие аналогичного постановления правительства №1144 от 29 октября 2009 года было приостановлено Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО №966/2009 от 25 ноября т.г. Свое решение В.ЮЩЕНКО мотивировал тем, что данными решениями правительство нарушает Закон «О Государственном бюджете на 2009 год», которым установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины в объеме, не превышающем 37 млрд. грн.

«После принятия указанных решений Кабинет Министров Украины взял обязательств о предоставлении государственных гарантий по кредитам на сумму более 60 млрд. грн., что существенно превышает объем гарантий, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», – сказано в Указе Президента.