ГНАУ предлагает взымать налог на прибыль ежемесячно

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предлагает ввести ежемесячную уплату налога на прибыль. Это предусмотрено в законопроекте „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым, в частности, предлагается внести изменения в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

«На протяжении отчетного года налогоплательщики, за исключением нерезидентов и производителей сельскохозяйственной продукции, платят в бюджет ежемесячно налог на прибыль, определенный как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год, проиндексированный на индекс инфляции предыдущего календарного года», - говорится в обнародованном на сайте ведомства документе.

Законопроектом предлагается определить, что налог на прибыль платится в бюджет до 20 числа каждого календарного месяца, а налогоплательщики в сроки, определенные законом, подают в налоговый орган налоговую декларацию о прибыли за годовой отчетный период.

В случае, если сумма оплаченного налога будет превышает сумму налоговых обязательств за отчетный период, то ГНАУ предлагает разницу не переносить в уменьшение налоговых обязательств будущих налоговых периодов.

Налоговая служба также считает, что в валовые расходы должны включаться только те суммы средств, использованных на оплату труда наемных работников, из которых уплачен в бюджет налог с доходов физических лиц.