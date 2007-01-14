Лесь Подервянский презентовал свою новую пьесу

Почитатели современной украинской поэзии встретили старый новый год со своим любимцем - скандальным Лесем Подервянским, сообщает 5 канал. В праздничный вечер поэт презентовал свою новую пьесу из цикла "Блєск і ніщєта".

Возле киевской книжной кофейни давка. Молодые люди уверены: если долго стоять, то можно будет пройти даже без билетов. Все ради того чтобы услышать творения Леся Подервянского в оригинале.

Еще больше людей в зале, где и проходит действо. Внимание всех приковано к столику, сидя за которым поэт декламирует свое новое творение. Его название не в формате телеэфира. Однако речь идет в нем о людоедах и представителях сексуальных меньшинств. Раз за разом вся аудитория взрывается смехом.

Лесь Подервянский, поэт: "Петро: ой, ізвінітє, я кажется пукнул. Микита грізно підходить до Петра. Микита: це тобі не кажеться."

После презентации новеллы автор исполняет уже более известные пьесы, которые слушатели часто наперебой цитируют раньше самого поэта. В зале царит гротесковая атмосфера мира произведений Подервянского.

Ненормативная лексика, которую поэт считает языком "реализма", и меткое использование деталей из повседневной жизни украинцев. Именно это выделяет Подервянского среди остальных поэтов. Не позволяет с кем-то спутать поэта и особенная авторская манера чтения.

Напоследок поэт обещает почитателям, что вскоре по его сценарию снимут блокбастер. На главную роль пригласят актрису Милу Йовович.

5 канал