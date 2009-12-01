Сегодня - праздник «на улице» украинской прокуратуры

Министр юстиции Николай ОНИЩУК поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается в Украине 1 декабря.

«Сегодня отряд украинской прокуратуры насчитывает тысячи специалистов, подавляющее большинство которых - высокообразованные профессионалы, которые, невзирая на любые трудности, честно служат украинскому народу, добросовестно и в соответствии с буквой закона исполняют свои служебные обязанности. Именно благодаря их усилиям восстанавливаются нарушенные права граждан, ежегодно предотвращаются сотни тяжких преступлений, в казначейство возвращаются миллионы украденных средств», - отмечается в приветствии Н.ОНИЩУКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Министр юстиции выразил уверенность, что гражданин является свободным и защищенным лишь в таком обществе, где господствует верховенство права, эффективно функционируют демократические институты.

«Построить такое государство - наша общая цель и обязанность. Верю, что работники прокуратуры будут и в дальнейшем на принципах справедливости и беспристрастия усердно бороться с преступностью и коррупцией, чутко относиться к человеческим проблемам, надежно обеспечивать реализацию их прав и свобод», - отмечается в приветствии.