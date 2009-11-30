Взорвался завод по производству опилкобрикета

В Черниговской области произошел взрыв на заводе по производству опилкобрикета. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Чрезвычайное происшествие случилось в с. Турья Щорского района. В цехе по производству опилкобрикета ООО „Сивертеплосбыт” около полуночи 29 ноября произошел взрыв с последующим горением технологического оборудования и материалов.

В результате взрыва и пожара обрушилась кровля на площади 220 кв. м, повреждено оборудование.

Причина взрыва и ущерб устанавливаются.