Самым желаемым подарком на Новый год для украинцев станут деньги

Несмотря на кризис и политическую нестабильность, украинцы не намерены урезать расходы на празднование Нового года. Если в прошлом году большая часть наших соотечественников экономила на презентах для друзей и близких, то в этом году, наоборот, намерены увеличивать праздничный бюджет. По данным компании Deloitte, больше потратит на подарки 41% граждан. Причем увеличивать новогодний бюджет будет главным образом молодежь.

Всего на праздники среднестатистический украинец в этом году потратит 2,5 тыс. грн. (в прошлом году готов был выложить 2,2 тыс. грн.). Собственно на подарки выделят 1,22 тыс. грн., на 980 грн. украинцы накроют праздничный стол. Оставшиеся 300 грн. потратят на развлечения.

Украинский праздничный бюджет самый маленький по сравнению с другими европейскими странами — порядка 200 евро. Для сравнения: в России готовы потратить на новогодние праздники 325 евро. На самые большие траты готовы пойти жители Ирландии и Люксембурга: рождественский бюджет в этих странах переваливает за 1 тыс. евро.

Еще одна особенность нынешнего предновогоднего сезона: украинцы будут покупать более дешевые подарки. Если в прошлом году средний украинец хотел купить 10 презентов, то в этом году практически за ту же сумму он хочет приобрести 12 подарков.

Самыми популярными подарками в Украине, как и в прошлом году, станут косметика и парфюмерия. Такой подарок в планах у более чем половины украинцев. На втором месте — украшения для интерьера. Деньги в списке «планирую подарить» заняли 5-е место. Примечательно, что дарить деньги будут в основном мужчины. У них такой подарок стоит на 2-м месте.

«В выборе подарка женщины более практичны. Они пытаются купить подарок, который соответствует вкусу того человека, которому он предназначен. Мужчины в выборе подарка более импульсивны, покупают его чаще всего в последний момент», — рассказывает Светлана Боцян, маркетолог сети косметики и парфюмерии «Шик и блеск».

Самым желаемым подарком у нас в этом году станут деньги. Их хочет получить половина всех опрошенных. Кроме украинцев, найти деньги под новогодней елкой предпочитают россияне и французы. У жителей остальных европейских стран самый желанный подарок — книга.

Своих чад родители в этом году будут радовать развивающими играми, детской литературой и сладостями. Специалисты Deloitte отмечают, что кризис сказался на выборе подарков для детей и подростков. Из-за ограниченных финансовых возможностей лишь немногие родители раскошелятся на новые мобильные телефоны либо компьютерную технику, хотя такие подарки являются одними из самых желанных.

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