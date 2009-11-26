МИД: выстрелы доказывают, что границу с Россией надо демаркировать

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на оперативное и полное раскрытие условий, по которым российскими пограничниками был открыт огонь на поражение по украинцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

“Рассчитываем на оперативное и полное раскрытие всех деталей этого трагического случая, который произошел на территории Российской Федерации, и особенно условий, по которым российскими пограничниками был открыт огонь на поражение”, - подчеркивается в сообщении.

МИД считает, что данный инцидент, который имеет большой общественный резонанс в Украине, стал очередным свидетельством необходимости проведения демаркации украинско-российской границы.

“Именно украинская сторона всегда настаивала на том, что его правовая неоформленность и необустроенность несет в себе многочисленные риски, в том числе и такие, которые повлекли этот трагический инцидент”, - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на харьковском участке украинско-российской границы российские пограничники застрелили гражданина Украины.