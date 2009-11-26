Вопрос о директоре зоопарка привел к скандалу в Киевсовете

Народный депутат Кирилл КУЛИКОВ под возмущенные крики секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО покинул сессионный зал Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время обсуждения ситуации в Киевском зоопарке.

С этим вопросом выступала руководитель столичного зоопарка Светлана БЕРЗИНА, которая доложила о результатах многочисленных проверок, проводившихся в зоопарке на протяжении этого года.

По ее словам, зоопарк развивается, и нет никаких нарушений ни в содержании зверей, ни в управлении зоопарком, и это подтверждают как результаты проверок, так и отзывы иностранных специалистов.

Присутствовавший на заседании К.КУЛИКОВ после доклада отметил, что имеет информацию, согласно которой в зоопарке не все так хорошо, как говорит С.БЕРЗИНА.

В частности, при этом он сказал, что скрывается информация о судимости нынешнего руководителя зоопарка. К.КУЛИКОВ начал демонстрировать документы, которые якобы подтверждают, что С.БЕРЗИНА имела судимость согласно решению суда в 1996 году.

Понятно, сказал депутат, что эта судимость погашена, но информацию о ней руководитель зоопарка опровергает, непонятно по каким причинам.

В защиту С.БЕРЗИНОЙ начал говорить О.ДОВГИЙ, который заявил, что есть справка из Министерства внутренних дел, в которой говорится, что никакой судимости С.БЕРЗИНА никогда не имела.

Выслушав это, К.КУЛИКОВ поднялся со своего места в президиуме и направился к выходу из зала. На это О.ДОВГИЙ возмущенно стал кричать “вон отсюда” и “позор” и призывать депутатов поддержать его. При этом он, не останавливаясь, продолжал: “Сними с себя галстук этот красивый, перестань ходить там возле КЛИЧКО”. По его словам, к нему “20 депутатов подошли, спрашивают, скажите, что это с КУЛИКОВЫМ? Зарплату у КЛИЧКО получает? Почему он вместо того, чтобы принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады... сидит здесь у нас штаны протирает...”. “Позор, вон отсюда к своему работодателю, идите и отрабатывайте свою зарплату”, - возмущался О.ДОВГИЙ.

К.КУЛИКОВ что-то пытался ответить, стоя у выхода с сессионного зала, но на это О.ДОВГИЙ продолжал выкрикивать “вон отсюда”.

После этого К.КУЛИКОВ покинул здание Киевсовета, не дав комментариев СМИ.