Вопрос о директоре зоопарка привел к скандалу в Киевсовете
“Сними с себя галстук этот красивый"
Народный депутат Кирилл КУЛИКОВ под возмущенные крики секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО покинул сессионный зал Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время обсуждения ситуации в Киевском зоопарке.
С этим вопросом выступала руководитель столичного зоопарка Светлана БЕРЗИНА, которая доложила о результатах многочисленных проверок, проводившихся в зоопарке на протяжении этого года.
По ее словам, зоопарк развивается, и нет никаких нарушений ни в содержании зверей, ни в управлении зоопарком, и это подтверждают как результаты проверок, так и отзывы иностранных специалистов.
Присутствовавший на заседании К.КУЛИКОВ после доклада отметил, что имеет информацию, согласно которой в зоопарке не все так хорошо, как говорит С.БЕРЗИНА.
В частности, при этом он сказал, что скрывается информация о судимости нынешнего руководителя зоопарка. К.КУЛИКОВ начал демонстрировать документы, которые якобы подтверждают, что С.БЕРЗИНА имела судимость согласно решению суда в 1996 году.
Понятно, сказал депутат, что эта судимость погашена, но информацию о ней руководитель зоопарка опровергает, непонятно по каким причинам.
В защиту С.БЕРЗИНОЙ начал говорить О.ДОВГИЙ, который заявил, что есть справка из Министерства внутренних дел, в которой говорится, что никакой судимости С.БЕРЗИНА никогда не имела.
Выслушав это, К.КУЛИКОВ поднялся со своего места в президиуме и направился к выходу из зала. На это О.ДОВГИЙ возмущенно стал кричать “вон отсюда” и “позор” и призывать депутатов поддержать его. При этом он, не останавливаясь, продолжал: “Сними с себя галстук этот красивый, перестань ходить там возле КЛИЧКО”. По его словам, к нему “20 депутатов подошли, спрашивают, скажите, что это с КУЛИКОВЫМ? Зарплату у КЛИЧКО получает? Почему он вместо того, чтобы принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады... сидит здесь у нас штаны протирает...”. “Позор, вон отсюда к своему работодателю, идите и отрабатывайте свою зарплату”, - возмущался О.ДОВГИЙ.
К.КУЛИКОВ что-то пытался ответить, стоя у выхода с сессионного зала, но на это О.ДОВГИЙ продолжал выкрикивать “вон отсюда”.
После этого К.КУЛИКОВ покинул здание Киевсовета, не дав комментариев СМИ.