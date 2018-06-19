Куда делись животные из Киевского зоопарка?

О том, что происходит в Киевском зоопарке мы преимущественно узнаем из пиарных объявлений киевской мэрии. Например, о том, что очередной VIP-чиновник взял под свою опеку слона или бегемота... В жизни же происходит все иначе... Похоже, что забота чиновников о зоопарке реализуется по принципу: взял гречку – отдай квартиру, точнее – съел картофель или сено – отдай свою долю земли в Киевском зоопарке. Правда, животные не люди, они не могут написать заявление о том, что катастрофически теряют вес, что им хотя бы иногда надо давать бананы, что они болеют и что в их организме начались необратимые процессы. Они просто сдыхают, освобождая вольеры и заодно метры желанной киевской земли.

Ситуацию в киевском зверинце комментирует ныне уже бывший заместитель директора зоопарка Кирилл Тарантин. ЧТОБЫ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ НОГТИ У СЛОНА, ЕГО ПОСАДИЛИ НА ГОЛОДНЫЙ ПАЕК Недавно была в зоопарке. Посетителей вроде бы немало, соответственно, и животные должны бы жить хорошо, но в прессе время от время появляется информация – что зверям сокращают рацион...

С начала года по сентябрь зоопарк посетило 850 тысяч человек. Это очень хорошая цифра. Раньше я считал, сколько стоит содержания зоопарка в год. Это около 12 миллионов гривен. То есть даже тех денег, которые зоопарк зарабатывает, полностью могло бы хватать. А куда деваются – неизвестно!

Директор Светлана Берзина начала строить в этом году вольер для рыси, еще что-то и еще что-то, хотя вольер для медведя не достроен уже долго.

Они мутят буквально на всем: на календариках, даже на ремонте котла... Они котел отремонтировали за наличные, а списали на это 17 тысяч гривен и еще какую-то сумму...

Вообще деньги куда-то деваются – мы очень долго пытались понять куда, но тщетно. Перед тем как заварилась эта вся каша, она нам приводила цифры – что зоопарк заработал 19,5 миллионов гривен за девять месяцев этого года. Но когда мы стали требовать отчет, на что тратятся деньги, из 19,5 миллионов вдруг стало 17, позже – 14. Доходы зоопарка она выбрасывает на якобы строительство неведомых вольеров, на неведомые ремонты. Мы все увидели, деньги разворовываются. Иначе не скажешь.

Об этом всем мы объявили на пресс-конференции перед празднованием 100-летия зоопарка.

После того все и началось...

Например, что сделали со слоном. У слона есть проблема – у него растут ногти. Привезли специалистов из Германии, они сказали посадить его на диету.

Чтобы перестали расти ногти у слона, ему просто нужно было перестать давать картофель и хлеб. Слону 40 лет. Он должен съедать по 200 кг еды в день. А они стали кормить его одним сеном, и за три месяца он сбросил 1,2 тонны. Это пятая часть его веса. Если он еще немного похудеет, в его организме начнутся необратимые процессы.

Понятно, что им выгодно кормить слона одним сеном, потому что оно стоит копейки, а так слон обходится в 400 тысяч гривен в год. Почти на половину они сократили практически все рационы.

Правда, после нашей пресс-конференции ровно через день слону увеличили рацион...

Зайдите в любой зоопарк за рубежом, на тарелках у животных всегда большой ассортимент фруктов. Животные ведь как люди: сегодня обезьянка захотела банан, а завтра – уже хочет мандаринку. А у нас как дали морковь, так животное и должно жрать эту морковь...

Берзина будто умышленно хочет завалить зоопарк. Скажем, ликвидировала научный отдел. Его нет в штатном расписании. Ушли научные сотрудники, которые отдали этому делу много лет... Я пять лет возглавлял просветительский отдел. Сейчас его тоже практически нет. Вы даже не найдете экскурсовода, который бы смог рассказать вам о животных зверинца.

За последних полтора года ее работы из зоопарка ушли почти шестьдесят специалистов. Остались те, кому некуда идти, и те, кто молчит.

ВСЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СВОИХ ЛЮДЕЙ В СМИ сообщалось, что во время празднования 100-летия зоопарка кого-то избили…

Да, некоторые работники хотели выступить с плакатами против Берзиной, но их избили. А кто избил? Юрист зоопарка с мужем директора.

С мужем вообще интересная ситуация. Он – не работник зоопарка, но уже долго там вращается. Наконец стал консультантом зоопарка. И все корма для животных поставляются через него.

Сейчас уволилась практически вся прежняя охрана. Муж Берзиной завел свою...

Интересная ситуация также с турникетами при входе в зоопарк. Их установили еще в апреле прошлого года. Сначала говорили, что они стоят 140 тысяч гривен, потом они почему-то стали стоить 400 тысяч. Но эти турникеты до сих пор не заработали.

Раньше мы заказывали на одной из фабрик печать билетов. Сейчас есть электронные билеты, которые зоопарк сам и печатает. Вся информация о продаже билетов хранится в одном компьютере, который контролирует тоже человек мужа Берзиной.

Берзину я знаю почти десять лет... У нее две судимости за подделку документов. Пользуется плохой славой в кругах собаководов, потому что она развалила не одно собачье общество.

НАМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРОДАВАТЬ ЖИВОТНЫХ, ПОТОМУ ЧТО ЗООПАРК НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ В печати время от времени появляется информация о жестоком обращении с животными в зоопарке...

Медведи, которые сидят в карцере, – это разве не жестокое обращение?!

Антилопа, которая всю зиму сидит в помещении метр на метр, – это разве не жестокое обращение?! А разве не жестокое обращение, когда животное все время стоит в мокрых опилках?! Если летом животное на воле, то весь зимний период – в концлагере. Иначе я сказать не могу.

Например, в зоопарке живут четыре шимпанзе-самки, они целыми днями проявляют свое естественное желание к спариванию, потому что их самец погиб, а нового им никто и не собирается завозить. Разве это не издевательство над животными?

А какая проблема с приобретением самца? А кто же его продаст?! Мы же не члены Европейской ассоциации зоопарков – ЕАЗ. Европа не воспринимает такого отношения к животным. Кто продаст шимпанзе в такую клетку-карцер?!

Последние полтора года директор зоопарка постоянно муссировала тему – Киевский зоопарк скоро вступит в ЕАЗ. К сожалению, это все не соответствует действительности. Нас еще в 2007 году исключили из ЕАЗ на пять лет. С этой организацией играться не следует, им нельзя рассказывать, как у нас здесь все классно, когда это далеко не так. В нашем зоопарке большие проблемы, во-первых, потому что его структура устарела практически на все сто процентов, ощущается нехватка финансирования, хотя деньги, как я говорил, есть.

Просмотрите новости за последнее время, вы увидите, что руководительница зоопарка все время заявляла, что наш зоопарк скоро станет членом ЕАЗ. В конце сентября она поехала в Данию, потратила на поездку государственные средства, но приехала ни с чем...

После этого научный отдел поднял вопрос – а куда мы двигаемся, что именно хотим сделать для зоопарка? Соответственно, мы начали действовать. Обратились к известной активистке защиты животных - Тамаре Тарнавской. Она сразу сказала, что у нас много материала, чтобы выступить и показать в мире, в каком состоянии находятся животные.

Руководство зоопарка тратит безумные деньги на свои пиар-акции, чтобы показывать и рассказывать, как все классно, но это далеко не так...

Почему в зверинце так много пустых вольеров?

То, что животные погибают, – природный процесс. Но вместо них никто не завозит живых, потому и пустуют вольеры...

В этом году также умерли верблюд, зубр. Несколько верблюдиц тоже сидят без пары...

Бегемот уже стар, носорог – тоже, о жирафах ведутся переговоры о переводе их в другой зоопарк. От слона чуть ли не избавились. То есть они хотят истребить всех крупных животных и отрезать от территории зоопарка «маленький» кусочек земли в 14 гектаров.

Все специалисты ушли, животные вымирают, и для Берзиной скоро это будет оправданием, мол, животных нет, работников нет, нам не нужно аж 34 гектара земли – часть можно продать. Они в этом году хотели уже запустить здесь стоянку, но не вышло, потому что зоопарк отнесен к природоохранной территории.

На входе в зоопарк находится недостроенный обезьянник. В то же время за этот год я лично по ее команде приводил пять групп людей, которым было предложено построить на территории зоопарка развлекательный комплекс. А это где-то 2–3 гектара земли. Это ведь если кто-то вложит деньги в строительство чего-то такого, то потом, соответственно, захочет и приватизировать. Когда я уже уволился, мне продолжали звонить эти люди и хотели, чтобы я им посоветовал, стоит ли вкладывать деньги. Я сказал, что не за горами президентские и местные выборы, потому, думаю, не стоит рисковать. Они говорят, что хотят построить дельфинарий. Лично я вообще большой противник дельфинариев, потому что без соответствующей реабилитации дельфины через два года погибают. За рубежом всегда работает три группы дельфинов: одна работает, а две – на реабилитации в море. И вода в них действительно морская, а не подсоленная, как у нас.

У Берзиной другая ментальность. Чтобы нормально функционировал зоопарк, животных нужно в первую очередь любить.

Недавно был детский зоопарк – со свиньями, курами. Детки могли играть, кормить свинок. Его уже разогнали...

Владелец свиней из детского зоопарка хотел оставить их на зимовку в одной из конюшен. Берзина ответила так, что и повторять не хочу. Слишком люблю животных...

Беседовала Оксана Климончук