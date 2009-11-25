Бюллетени для выборов Президента напечатают на импортной бумаге
19:46, 25 ноября 2009Общество
1178 0
С несколькими степенями защиты
Бюллетени для голосования на выборах Президента Украины 17 января 2010 года напечатают на импортной бумаге.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА.
«Бумага уже есть на полиграфкомбинате «Украина», - сказал А.МАГЕРА. Он отметил, что бюллетень будет иметь несколько степеней защиты, а фамилии кандидатов в Президенты будут печататься в алфавитном порядке.
«Пока еще рано говорить, какого он будет размера и цвета. Цвет бюллетеней не будет совпадать с теми цветами, которые использовались на прошлых выборах», - отметил А.МАГЕРА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter